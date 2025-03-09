Лос-Анджелес, США, 9 марта, 2025, 07:54 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе восемь человек пострадали после того, как автомобиль протаранил автосалон CarMax. Об этом 8 марта сообщило Associated Press (AP).

Соцсети. Кадр из видео

«Восемь человек пострадали в субботу, когда водитель врезался на транспортном средстве в CarMax в округе Лос-Анджелеса. Два человека получили тяжелые травмы в автосалоне в Инглвуд, в то время как еще шестеро получили легкие ранения», — приводит AP сообщение представителя пожарной службы Лос-Анджелеса Джонатана Торреса.

Отмечается, что водителем автомобиля был клиент автосалона, которого позже задержали.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года в американском штате Техас водитель грузового автомобиля в результате попытки скрыться от полиции сбил пять человек. Отмечалось, что сперва патрульные попытались остановить водителя, который, предположительно, находился за рулём в нетрезвом состоянии. Однако мужчина проигнорировал призыв сотрудников правоохранительных органов остановиться, после чего началась погоня, вскоре завершившаяся проездом грузовика через стеклянные двери городского торгового центра. В результате грузовик сбил пять человек возрастом от шести до 75 лет. При этом все, кроме самого водителя, остались в живых.