Российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях курского участка фронта, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросают позиции и бегут, сообщил в Telegram-канале 8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По данным военкоров, одним из самых выдающихся достижений российских бойцов стал прорыв в тыл ВСУ по подземным трубам газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1109-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

Видеокадры путешествия в Суджу, входе которого, как утверждает Telegram-канал «Белоруссий силовик», российским штурмовикам предстояло пройти пешком пройти 12 километров по трубе, уже распространились в ряде СМИ.

А Telegram-канал «Военкоры русской весны» обнародовал запись того, как героические бойцы после тяжелейшей спецоперации поздравили женщин из-под земли — из самого пекла курского пограничья. Официальной информации о заходе в тыл ВСУ по подземному переходу пока не поступало, но «Украинская правда» написала, что ВС РФ использовали трубу газопровода для переброски штурмовой роты численностью около 100 человек.

«Врага нужно бить так, чтобы он пожалел о вторжении», — подчеркнул Апти Алаудинов, поблагодарив всех российских военных, находящихся на курсом направлении, за их мужество и героизм.

Освобождение Суджанского района Курской области продолжают и бойцы группировки войск «Север». Они подтверждают, что наступательные действия ведутся на всех направлениях. Вместе с тем в Telegram-канале группировки 9 марта отмечается, что «освобождение» населенных пунктов, за которые ещё идут упорные бои, произошло исключительно в интернете.

«Мобилизованные украинские солдаты, может, и хотели бы бежать с позиций, но за их спинами стоят заградительные отряды и оборудованы минные поля. Также большинство ВСУшников отчетливо знают, что при попытке покинуть позиции или сдаться в плен они будут убиты своими же», — поясняют «северяне».

В приграничье Курской области вражеские силы зашли 6 августа 2024 года. С этого времени ВСУ потеряли там 60 тысяч военнослужащих. О том, что глава киевского режима Владимир Зеленский назвал массовые потери украинских формирований в Курской области величайшей победой, напомнил накануне, 8 марта, ирландский журналист Чей Боуз.

Тем временем ряд корреспондентов обратили внимание на то обстоятельство, что Зеленский в своём вечернем обращении 8 марта умолчал о наступлении российских войск в Курской области и не стал комментировать атаки в районе Суджи.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.