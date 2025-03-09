Флорида, США, 9 марта, 2025, 07:41 — ИА Регнум. Любовь президента США Дональда Трампа к игре в гольф во Флориде обошлась американским налогоплательщикам более чем в $18 млн с момента его вступления в должность 20 января. Подсчёты сделала и опубликовала 8 марта газета Huff Post.

IMAGO/mpi34/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

Журналисты издания подсчитали, что с момента инаугурации Трамп провёл на полях для гольфа в двух своих клубах во Флориде 13 дней. Его «настойчивое желание» играть в гольф уже обошлось американским налогоплательщикам в более чем в $18 млн.

«Таким образом, он на пути к превышению 151,5 миллиона долларов, потраченных им за первый срок», — резюмировали журналисты.

Высокие расходы объясняются большой площадью полей, для охраны которых привлекают множество силовиков и суда Береговой охраны США. За первый срок президентства на охрану президента США во время игры в гольф было потрачено $151,5 млн. Но предполагается, что расходы за второй срок возрастут, так как после покушения на Трампа в 2024 году его охраняют более тщательно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2024 года усилили меры безопасности в поместье избранного президента США Дональда Трампа в штате Флорида. В патрулировании задействованы катера и собака-робот. Телеканал CNN ранее сообщал, что Секретная служба США рассмотрит ускоренный переход к защите не только Трампа, выигравшего президентские выборы, но и членов его семьи. Это связано пересмотром уровня обеспечения безопасности республиканца, на которого покушались дважды.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер в штате Пенсильвания. Тогда он получил лёгкое ранение в ухо, стрелок по имени Томас Мэттью Крукс был ликвидирован на месте сотрудниками Секретной службы.

Второе покушение на политика было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. ФБР задержало подозреваемого Райана Уэсли Рута. В результате инцидента Трамп не пострадал.