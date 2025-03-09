Владикавказ, 9 марта, 2025, 07:40 — ИА Регнум. В аэропорту Владикавказа сняли план «Ковер», ранее введенный из-за опасности атаки украинских беспилотников. Об этом утром 9 марта сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Отбой беспилотной опасности. План «Ковер» снят — аэропорт функционирует в обычном режиме», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Он отметил, что оперштаб продолжает свою работу.

Как передавало ИА Регнум, ограничения на работу аэропорта Владикавказа были введены ночью 9 марта.

Помимо этого, свою работу ограничили воздушные гавани Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода. Отмечалось, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.