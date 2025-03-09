Ростов-на-Дону, 9 марта, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Ночью над Ростовской областью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом утром 9 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Mil.ru ПВО России

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Как уточнил врио главы области, пострадавших в результате атаки нет.

Как передавало ИА Регнум, ночью 8 марта в небе над Воронежской областью средства ПВО сбили более пяти украинских беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером 8 марта в Воронеже в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника выбило стекла. Пострадавших в результате атаки не было.

В это же время несколько украинских БПЛА уничтожили над Рязанью. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, предварительно, пострадавших и повреждений жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры в результате атаки нет. В настоящее время на месте падения обломков сбитых беспилотников работают оперативных службы, которые оценивают материальный ущерб.

Перед этим, вечером 8 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской и Ростовской областями.