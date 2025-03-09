Лондон, 9 марта, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Активиста с флагом Палестины, просидевшего 16 часов на башне Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне, известной больше как Биг-Бен, благополучно сняли со здания. Об этом 9 марта сообщает британская газета Independent.

Zuma/TASS

Мужчина, выступавший в поддержку Палестины, забрался на фасад главной достопримечательности столицы Великобритании с флагом Палестины в руках, транслируя происходящее в соцсети в онлайн-режиме. Из-за инцидента полиция перекрыла Виндзорский мост, а спасатели вели с мужчиной долгие переговоры, используя подъёмник.

В итоге активиста сняли с башни около полуночи по местному времени (03:00 мск), после того как спасателям и переговорщикам удалось убедить его спуститься.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пропалестинский протестующий утром 8 марта босиком забрался на Биг-Бен и вызвал массовый ажиотаж. Мужчина сидел на фасаде 96-метрового здания и размахивал флагом Палестины, транслируя происходящее в соцсети.

В октябре 2024 года в Берлине на центральной площади Александерплац прошла акция протеста в поддержку Палестины. Всего там собрались около 100 участников. Полиция произвела десять временных арестов.

В Риме в манифестации в поддержку Палестины, переросшей в столкновения с полицией, приняли участие около 7 тыс. человек. Были задержаны по меньшей мере 38 активистов, двоим из них предъявлены обвинения в применении насилия и сопротивлении представителям власти.