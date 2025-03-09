Москва, 9 марта, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщил утром 9 марта пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Boris Roessler/Global Look Press

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) — в 05:48 МСК; Нижний Новгород (Стригино) — в 06:10 МСК; Казань — в 06:30 МСК», — написал пресс-секретарь ведомства в Telegram-канале.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. За время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили два самолета, летевших в Казань.

Как передавало ИА Регнум, ограничения на работу аэропортов Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода вводились поздней ночью 9 марта. Отмечалось, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Помимо этого, ночью 9 марта план «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа на фоне объявления режима опасности атаки беспилотников.