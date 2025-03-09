Каир, 9 марта, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Руководители палестинского радикального движения ХАМАС обсудили с начальником Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом в Каире соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 марта в Telegram-канале движения.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что делегацию ХАМАС возглавлял Мухаммед Дервиш, глава консультативного органа ХАМАС — Совета шуры. Представители ХАМАС обсудили с Рашадом все вопросы о выполнении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и отметили, что переговоры состоялись в «позитивном ключе».

Руководители ХАМАС поблагодарили представителей Египта за поддержку в вопросе несогласия с планами принудительного выселения палестинцев из сектора Газа и за план восстановления сектора Газа.

Кроме того, представители радикального движения одобрили идею формирования так называемого комитета общественной поддержки, в который войдут независимые специалисты. Комитет будет управлять Газой до проведения всеобщих выборов на территориях Палестины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить заложников с гражданством США в рамках всеобъемлющего соглашения. Представитель движения Хазем Касем заявил о наличии «позитивных сигналов» относительно начала переговоров о втором этапе соглашения.

6 марта президент США Дональд Трамп пригрозил членам ХАМАС смертью, если они не освободят всех израильских заложников и не вернут тела «немедленно».

7 марта госинформслужба Египта сообщила, что члены руководства ХАМАС прибыли в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня в Газе и начале переговоров о второй фазе сделки.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.