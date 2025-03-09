Москва, 9 марта, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Солист и лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков подал иск в Верховный суд с иском о правах на фонограммы музыкального коллектива. Об этом говорится в карточке судебного производства, опубликованной на сайте аппарата суда.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

«О признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — говорится в карточке судебного производства.

Отмечается, что иск в Верховный суд был подан Жуковым вместе с экс-членом группы и ее основателем Алексеем Потехиным. По данным картотеки, в настоящее время иск находится на рассмотрении судьи.

Спор Жукова и Потехина касается 13 песен, включая «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы». Иски обращены к ООО «Издательство ДЖЕМ» и продюсеру Андрею Маликову.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Жуков и ООО «Первое музыкальное издательство» обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой в связи с блокировкой показа фильма «Руки вверх!». Как отмечали авторы обращения, Андрей Черкасов, возглавляющий компанию «Джем», пытается заблокировать показ фильма на российских стриминговых платформах. В обращении отмечалось, что инициатором блокировок стало ООО «Компания Топ7», зарегистрированное на жену Черкасова и работающее в том же помещении, где находится «Джем». Компания потребовала от платформ выплатить ей крупные денежные суммы в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.