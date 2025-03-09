Буэнос-Айрес, 9 марта, 2025, 06:17 — ИА Регнум. До 13 человек выросло число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес. Об этом 8 марта сообщил телеканал TN.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Наводнение в портовом городе Баия-Бланка, расположенном на юге провинции Буэнос-Айрес, произошло 7 марта из-за сильных ливней. В течение суток выпало среднегодовое количество осадков и крупный туристический город фактически целиком ушёл под воду. Затопленными оказались автодороги, автомобили, жилые и административные здания. В городе в целях безопасности отключена электроэнергия, эвакуировано более 1300 человек.

Общее число погибших достигло 13 человек, но власти не исключают, что число жертв и пропавших без вести может возрасти, так как в пострадавших населенных пунктах нарушена связь, информация оттуда поступает с запозданием.

Федеральные власти направили в город дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии. Для координации спасательных работ в город приехали министр обороны Луис Петри, министр безопасности Патрисия Буллрич и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф.

Также уточняется, что часть жителей города числится пропавшими без вести. Спасатели ведут поиски годовалой девочки и её пятилетней сестры, обеих детей унесло мощным потоком воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Баия-Бланка (аргентинская провинция Буэнос-Айрес) в результате наводнения погибли десять человек.

14 февраля на американский округ Лос-Анджелес, где ранее бушевали лесные пожары, обрушились проливные дожди, которые спровоцировали там наводнения и оползни. Отмечалось, что в некоторых местах города уровень воды поднялся до 1,2 м.

Ранее, 7 января, мощное наводнение затопило священные для мусульман города Мекка и Медина в Саудовской Аравии. В результате проливных дождей целые кварталы Мекки оказались частично затоплены