Москва, 9 марта, 2025, 06:10 — ИА Регнум. За счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. Об этом сообщили в Государственной думе РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна в Москве. ВДНХ

«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», — заявили «РИА Новости» в нижней палате парламента.

В связи с тем, что День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта выпали на выходные, их перенесли на май и июнь, пояснили в Госдуме. Так, россияне будут отдыхать8,9,10 и 11 мая, а также12,13,14 и 15 июня.

Как передавало ИА Регнум, в этом году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз. В производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким.

Короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно.