Штат Луизиана, США, 9 марта, 2025, 05:48 — ИА Регнум. Американец Джесси Хоффман — младший, которого суд в штате Луизиана приговорил к высшей мере наказания, попросил сменить метод казни азотом на более гуманный. Об этом 8 марта сообщает агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА Регнум Правосудие, смертная казнь

Мужчина должен стать первым за последние 15 лет казнённым с использованием закиси азота, но настаивает на смене метода казни. Адвокаты Хоффмана-младшего просят суд заменить способ казни на расстрел, смертельную инъекцию либо другой доступный способ. Метод казни с использованием азота раскритиковали в ООН и Евросоюзе как негуманный и мучительный.

В штате Луизиана в 2024 году разрешили осуществлять смертную казнь после перерыва в 15 лет и утвердили как один из методов казнь с помощью азота. По данным СМИ, на сегодняшний день в Луизиане ожидают исполнения смертного приговора около 60 заключённых.

По данным американской некоммерческой организации (НКО) Death Penalty Information Center, с 1973 года в США было оправдано 200 приговорённых к высшей мере наказания после осуществления приговора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США приговорённого к высшей мере наказания впервые за 15 лет казнили путём расстрела в американском штате Южная Каролина. 67-летний Брэд Кейт Сигмон предстал перед судом и получил высшую меру наказания за жестокое убийство родителей своей бывшей девушки в 2021 году и за её похищение. Сигмону предоставили право выбрать способ, которым его казнят, и он предпочёл именно такой метод. Адвокат Сигмона Джеральд Кинг пояснил, что его клиент категорически отверг электрический стул и смертельную инъекцию, которые тоже допускаются в качестве способа казни по законам штата.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на федеральном уровне возобновляется смертная казнь. Генпрокурор страны в соответствии с американским законодательством должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, включая убийство правоохранителя и совершённые нелегалами тяжкие преступления.