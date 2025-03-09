Берлин, 9 марта, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Германия может рассмотреть вопрос расторжения контракта с США о покупке бундесвером истребителей F-35A из-за опасений того, что Вашингтон может внедрить механизм "дистанционного выключателя". Об этом пишет немецкая газета Bild.

IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press Истребитель F-35A

В публикации отмечается, что данное опасение возникло после того, как администрация президента США дистанционно отключила на переданных киевскому режиму системах HIMARS возможность обнаружения и захвата цели.

"Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта", - заявил газете экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Всего бундесвер заказал у США 35 истребителей на сумму 8,3 млрд евро.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамским образом вести себя с президентом США Дональдом Трампом, американская сторона приостановила военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

Журнал Time также 7 марта сообщил, что с Украины выехали западные специалисты, которые занимались обработкой спутниковых данных для ВСУ. В штабе армии из них никого не осталось, подчеркнуло издание.

8 марта телеканал NBC News сообщил, что союзники США рассматривают сокращение объема предоставляемых Вашингтону разведывательных данных из-за позиции американского президента по украинскому конфликту.