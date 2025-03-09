Санкт-Петербург, 9 марта, 2025, 05:18 — ИА Регнум. Мужчин, похитивших подростка с целью вымогательства, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом 8 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Moscow.sledcom.ru Подозреваемый в похищении

По данным следствия, подростка похитили 6 марта 18-летний житель Петербурга и 29-летний житель Республики Коми. Вдвоём они избили 16-летнего подростка, посадили его в автомобиль и угрожали расправой, требуя 300 тыс. рублей выкупа.

Как пояснила Волк, юноша позвонил своему отцу и сообщил о похищении. Отец перечислил сыну на карту запрошенную за освобождение сумму. Часть денег подросток обналичил в банкомате и передал похитителям, а оставшиеся 126 тыс. рублей перечислил с помощью криптовалютной акции. После получения денег злоумышленники высадили свою жертву из автомобиля и скрылись.

«Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых — 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия», — написала Волк.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ («Похищение человека»), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семерых членов банды, которая занималась похищением людей и вымогательством, задержали в Московском регионе.Банда действовала с ноября 2023 по январь 2024 года. Уголовные дела в отношении задержанных расследуются по статьям 163, 126, 162, 209 и 222 УК РФ о вымогательстве, похищении людей, разбое, бандитизме и незаконном обращении с оружием

В декабре 2023 года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании участников другой банды, в которую входили действующие и бывшие сотрудники силовых органов. Группировка киллеров похищала и убивала людей с 1998 года, её членам инкриминировали более 30 серьезных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.