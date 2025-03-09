Москва, 9 марта, 2025, 05:15 — ИА Регнум. В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты авиарейсов. Об этом утром 9 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Angelika Warmuth/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Астрахань <…>, Казань<…>, Нижний Новгород», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко отметил, что экипаже самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, ночью 9 марта план «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа на фоне объявления режима опасности атаки беспилотников.

Dечером 8 марта временные ограничения ввели в международном аэропорту Волгограда.