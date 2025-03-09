Вашингтон, 9 марта, 2025, 04:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты напрасно вмешались в украинский конфликт. Такое заявление сделал 8 марта в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс, назначенный сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте США Дональде Трампе и ответственным за политику страны в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Кроме того, Сакс обвинил семью экс-президента США Джозефа Байдена и Агентство США по международному развитию (USAID) в обмане и извлечении выгоды из украинского конфликта.

«США никогда не должны были вмешиваться в дела Украины. Военно-промышленный комплекс наживался. Семья Байденов обманывала. USAID получало незаконные доходы. Украина страдала», — написал Сакс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стремление президента США Трампа мирно разрешить украинский кризис заслуживает только одобрения.

Трамп 3 марта заявил, что США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий, несмотря на сорванную сделку по полезным ископаемым после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Также Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще далеко, худшим заявлением, с которым США не будут мириться. Ранее представитель Белого дома указывал, что Трамп «сфокусирован на мире», в отличие от Зеленского.

Решению предшествовал скандал в Белом доме, который произошел 28 февраля во время визита Зеленского. Когда Трамп потребовал, чтобы Киев согласился на мирные переговоры, Зеленский отказался. Он попытался возражать американскому лидеру и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, употребив нецензурные выражения.