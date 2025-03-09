Вашингтон, 9 марта, 2025, 04:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский завел себя в ловушку, испортив отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией, и теперь может потерять власть. Об этом говорится в публикации американской газеты The Washington Post (WP).

Global Look Press

«Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов. После скандала в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отложил подписание сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых, приостановил военную поддержку и ограничил обмен разведданными», — отмечает издание.

Как указывает газета, Зеленский в данный момент пытается изо всех сил наладить отношения с американской администрацией, в то время как окружение главы киевского режима начинает налаживать связи с его внутренними политическими соперниками.

«Тем временем окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками. Это может подорвать его лидерство, поскольку они поднимают вопрос о проведении выборов в военное время», — пишет WP.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла Трампа с Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Позже издание Politico написало, что четыре высокопоставленных чиновника из окружения Трампа тайно встретились с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, а также с ключевыми фигурами партии экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим). Уточнялось, что темой переговоров стали выборы на Украине. Окружение Трампа сомневается в том, что Зеленский сможет набрать нужное количество голосов, поэтому ищет ему альтернативу среди его политических соперников. Позже источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители Трампа ведут переговоры с оппонентами Зеленского, прежде всего с послом Украины в Лондоне, постпредом страны при Международной морской организации (ИМО) Валерием Залужным, написало издание «Страна. ua».

В беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин отметил, что госпереворот на Украине возможен, но вряд ли экс-премьер страны Юлия Тимошенко будет той, на кого сделают ставку и назначат вместо Зеленского.