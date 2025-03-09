Дамаск, 9 марта, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Как минимум 532 мирных жителя погибли в результате вооружённых столкновений в провинциях Латакия, Тартус и Хомс на средиземноморском побережье Сирии. Об этом 8 марта сообщил курдский телеканал Rudaw.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что большинство погибших относятся к алавитсякой общине, выходцы из неё составляют 12% населения Сирии. Общее число погибших с начала столкновений 6 марта, включая 93 представителей сил безопасности новых сирийских властей и 120 бойцов из числа сторонников экс-президента страны Башара Асада, составило 745 человек.

При этом прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что 745 погибших — мирные жители.

«Число человеческих потерь растет после того, как боевики выступили в поддержку сил безопасности и формирований министерства обороны (Сирии — ред.). По состоянию на вечер субботы общее число жертв достигло 1018, среди них 745 мирных жителей», — уточняется в заявлении организации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Сирии на переходный периодАхмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сторонников экс-главы страны Башара Асада в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.

6 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Асада и силами нового правительства страны. В результате погибли 28 протестующих из числа сторонников экс-главы республики.

Из-за беспорядков в Латакии был введен комендантский час. В административном центре провинции были развернуты силы безопасности, после чего в квартале Эз-Зираа и в районе управления уголовного розыска произошли ожесточенные перестрелки. Затем в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооружённых группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.