Барселона, Испания, 9 марта, 2025, 04:00 — ИА Регнум. В Барселоне отменили матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между футбольными клубами «Барселона» и «Осасуна» из-за смерти члена медштаба «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

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«Совет директоров «Барселоны» и персонал клуба выражают соболезнования семье и друзьям Гарсии в это непростое время», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х (бывший Twitter).

Игра должна была пройти в 23:00 мск. Новую дата матча пока не анонсировали.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Мойзе Кин в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Вероны» получил травму головы, после чего его унесли с поля на носилках.

В декабре 2024 года полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание во время встречи с «Интером». Из-за этого матч приостановили. Футболиста увезли на скорой. В больнице он пришел в сознание, медики сообщили, что его жизни ничего не угрожает.