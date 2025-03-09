Флорида, США, 9 марта, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Мужчину, который почти 40 лет назад сбежал из тюрьмы в Пуэрто-Рико, задержали в американском штате Флорида. Об этом 8 марта, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР).

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уточняется, что Хорхе Мия-Вальдес сумел сбежать из тюрьмы в Пуэрто-Рико в 1987 году и сделал себе новые документы на другое имя. Министерство юстиции считало, что мужчина жил под именем Луис Агирре. При этом даже под новым именем бывший заключённый умудрился получить судимость за вооружённое ограбление в округе Монро во Флориде.

В офисе шерифа округа Ли Кармине Марсено уточнили, что после задержания установить личность мужчины удалось после сравнения взятых у него отпечатков пальцев с теми, которые были сделаны еще в 1986 году, перед заключением под стражу. В результате специалисты подтвердили, что Агирре и Милья-Вальдес это один и тот же человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 33 человека погибли в результате побега более 1500 заключённых из центральной тюрьмы строгого режима в Мозамбике. Во время побега произошёл ряд столкновений между заключёнными и сотрудниками тюрьмы, беглецам удалось завладеть оружием. После побега при поддержке армии удалось разыскать и задержать 150 заключённых.

Всего, по данным минюста, в тюрьме находилось более 3 тысяч осужденных, в основном за убийства.