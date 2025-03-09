Москва, 9 марта, 2025, 03:16 — ИА Регнум. Угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) взорвать Крымский мост сравнимы с русской поговоркой о курице и гнезде. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев (партия «Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее Неижпапа завил, что киевский режим обдумывает возможность проведения третьей операции для повреждения моста, отметив, что «Бог любит Троицу».

«Отвечу тоже русской поговоркой: «Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет». Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — приводит «РИА Новости» слова Ивлева.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила предупреждением на угрозу Неижпапы. Она привела цитату главы украинских ВМС о том, что «Бог любит Троицу» и отметила, что с таким отношением к религии раскольническая Православная церковь Украины «скоро обретет их мощи».

8 октября 2022 года украинские террористы взорвали грузовик на автомобильной части Крымского моста, что привело к частичному обрушению двух пролетов. Также получила повреждения железнодорожная ветка. В ходе расследования были задержаны восемь человек, в феврале по делу начался судебный процесс.

17 июля 2023 года ВСУ нанесли повреждения Крымскому мосту при атаке морских дронов. При взрыве погибла супружеская пара, которая в это время проезжала на автомобиле. В машине с ними также находилась 14-летняя дочь, она получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.