Воронеж, 9 марта, 2025, 02:46 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили еще более пяти украинских беспилотников. Об этом ночью 9 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены ещё больше пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 марта в Воронеже в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника выбило стекла. По информации Гусева, пострадавших в результате атаки нет.

В это же время несколько украинских БПЛА уничтожили над Рязанью. Как отметил губернатора Рязанской области Павел Малков, предварительно, пострадавших и повреждений жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры в результате атаки нет. В настоящее время на месте падения обломков сбитых беспилотников работают оперативных службы, которые оценивают материальный ущерб.

Перед этим, вечером 8 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской и Ростовской областями.