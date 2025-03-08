Берлин, 9 марта, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Автомобили бундесвера подожгли неизвестные из числа левых радикалов в Берлине. Об этом 8 марта сообщило издание Bild.

isafmedia Бундесвер

Инцидент произошёл в ночь на 8 марта в округе Шпандау. Несколько человек проникли на огороженную территорию с автомобилями бундесвера и оставили там бутылки с зажигательной смесью. Прохожие, заметившие пламя, вызвали пожарных.

В результате происшествия повреждения получили семь автомобилей. Позднее некая группа Agenda2029 разместила на интернет-платформе левых радикалов Indymedia заявление, в котором взяла на себя ответственность за поджог. В доказательство Группа опубликовала видеозапись, якобы сделанную во время поджога на стоянке.

К расследованию происшествия привлечён отдел полиции по вопросам госбезопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что левые экстремисты подожгли в Германии летний дом управляющего директора оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в Хермансбурге. Экстремисты обвинили главу концерна Rheinmetall в том, что тот наживается на украинском конфликте. При этом в январе 2025 года НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы Rheinmetall Паппергера.

Зампомощника генсекретаря НАТО Джеймс Аппатурай считает, что Россия вербует людей для своих заговоров через интернет, используя преступные группировки, неосведомлённую молодёжь и иностранцев. Цель этих действий — посеять панику и подорвать поддержку Украины.