Москва, 9 марта, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Российский рядовой Елена Круглова, будучи медсестрой, вместе с другими медработниками оказывала помощь 30 раненым бойцам в течении трех часов, благодаря чему удалось спасти их жизни. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Рядовой Елена Круглова

«В один из дней, в ходе эвакуации раненых российских бойцов, противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину, в результате чего военнослужащие, находившиеся в автомобиле, получили дополнительные тяжелые ранения», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

После этого 30 раненых военных госпитализировали в медпункт, в котором Круглова несла дежурства.

«Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», — отметили в Минобороны.

Медработникам удалось остановить кровотечение и провести медицинские манипуляции, благодаря которым состояние бойцов стабилизировалось, что спасло их жизни, говорится в сообщении министерства. Позже раненых эвакуировали в тыл для лечения и реабилитации.

Круглова помогала военным и в пунктах эвакуации, и в тылу, выполняя задачи по помощи раненым бойцам в кратчайшие сроки, подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля Минобороны сообщило, что медсестра мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилая закрыла собой от осколков тяжелораненого военного. По данным оборонного ведомства, Болилая в зоне спецоперации оказывала неотложную и плановую помощь российским бойцам и медицинскую помощь мирному населению. Во время боевых действий украинские военные ударили кассетными боеприпасами в районе возведения фортификационных сооружений. В результате удара личный состав подразделения получил ранения различной степени тяжести. Ефрейтор продолжала оказывать медпомощь тяжелораненому бойцу, несмотря на обстрел ВСУ.

В конце февраля стало известно, что российский боец Данила Ланской в зоне спецоперации получил ранение во время минометного обстрела, после чего 10 часов полз в поле под ударами украинских БПЛА. Бойцу удалось преодолеть опаснейший участок, его подобрали штурмовики, которые вышли на помощь группе. Ланского эвакуировали в военный госпиталь, потом в Москву, а затем в Анапу. К сожалению, несмотря на усилия врачей, ногу бойцу спасти не удалось. Ланской проходит реабилитацию, а затем планирует переквалифицироваться в военного инструктора и делиться своим опытом и знаниями с военнослужащими.