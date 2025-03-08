Рязань, 9 марта, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Над Рязанью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 9 марта сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как отметил Малков, предварительно, пострадавших и повреждений жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры в результате атаки нет. В настоящее время на месте падения обломков сбитых беспилотников работают оперативных службы, которые оценивают материальный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 марта в Воронеже в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника выбило стекла. По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших в результате атаки нет.

Перед этим, вечером 8 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской и Ростовской областями.