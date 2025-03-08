Владикавказ, 9 марта, 2025, 01:53 — ИА Регнум. В аэропорту Владикавказа ввел план «Ковер» на фоне объявления режима опасности атаки беспилотников. Об этом в ночь на 9 марта сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план «Ковер» — аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов», — написал глава республики в Telegram-канале.

Меняйло отметил, что оперативный штаб продолжает свою работу. Вместе с этим глава региона призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 марта временные ограничения ввели в международном аэропорту Волгограда. Отмечалось, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 8 марта временные ограничения действовали в аэропортах Ярославля, Владикавказа и Грозного. Утром их сняли.