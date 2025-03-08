Вашингтон, 9 марта, 2025, 01:33 — ИА Регнум. Проукраинские активисты испугали трёхлетнюю дочь вице-президента США Джей Ди Вэнса во время прогулки. Об этом политик рассказал 8 марта в соцсети X.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

Вэнс пояснил, что когда он гулял со своей дочерью, за ними, выкрикивая лозунги, следовала группа проукраинских активистов, отчего дочь Вэнса испугалась и нервничала. Чтобы протестующие оставили его и ребёнка в покое, вице-президент принял решение поговорить с преследователями.

«В основном, это был уважительный разговор, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках своего политического протеста, вы — отвратительный человек», — заключил Вэнс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президента США Джей Ди Вэнса вместе с семьёй перевезли в «тайное место» после столкновения с протестами проукраинских активистов во время отдыха возле горнолыжного курорта в штате Вермонт.

Уточняется, что сотни людей вышли навстречу Вэнсу и несли плакаты, в которых обвиняли вице-президента в предательстве и советовали ему «кататься на лыжах в России». Действия проукраинских активистов вызвали недовольство и у отдыхающих. Один из лыжников пожаловался на демонстрантов и назвал их идиотами.