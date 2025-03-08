Белград, 9 марта, 2025, 01:19 — ИА Регнум. В Белграде на мосту Бранко полиция блокировала фермерам въезд на протест в центр сербской столицы через мост на тракторах. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Nova. rs.

Соцсети

Отмечается, что поддержать фермеров пришли студенты сельскохозяйственного факультета. Полиция, которая находилась на мосту Бранко, чтобы не допустить фермеров с тракторами в центр города, отступила.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта студенты и сторонники оппозиции в городах Сербии провели протестные акции в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года в результате обрушения навеса погибли 15 человек. Манифестации состоялись в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и поселках.

Президент республики Александр Вучич заявил, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в ходе массовых протестных акций.

Ранее, 4 марта, в результате устроенной оппозицией потасовки в скупщине (парламенте) Сербии пострадали три женщины-депутата, одна из которых находится на восьмом месяце беременности. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 2 марта заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.