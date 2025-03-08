Вашингтон, 9 марта, 2025, 00:49 — ИА Регнум. Журналиста телеканала NBC резко оборвал президент США Дональд Трамп после вопроса об отношениях миллиардера Илона Маска и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом 8 марта сообщил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Репортёр задал Трампу вопрос о том, была ли стычка между Маском и Рубио на совещании правительства 6 марта, на что глава Белого дома ответил отрицательно.

«Никакого столкновения. Я там присутствовал. Вы просто смутьян. Илон отлично ладит с Марко, и оба они демонстрируют фантастически хорошую работу», — ответил Трамп.

Журналист попытался возразить Трампу, но политик прервал его вопросом о том, какое издание репортёр представляет. На ответ об NBC президент США только отмахнулся.

«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — добавил Трамп.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на заседании кабинета министров Рубио и Маск якобы вступили в ожесточенный спор из-за предложений миллиардера о сокращении штата госдепартамента. Как утверждалось в публикации, Рубио возразил, что более 1,5 тыс. сотрудников уволились в обмен на денежную компенсацию. Он также саркастически предложил Маску принять их обратно на работу в Госдепартамент и уволить их, «устроив шоу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как писало издание NYT, главы некоторых государственных ведомств США попросили своих подчиненных не отвечать на запрос Маска, в котором он требует от госслужащих рассказать о проделанной ими работе за неделю. Утверждалось, что указание дали некоторые соратники Трампа, в том числе директор ФБР Кэш Патель и директор национальной разведки Тулси Габбард. Должностные лица некоторых агентств, включая ФБР, а также минобороны, Госдепартамента, министерства здравоохранения и социальных служб и министерства внутренней безопасности приказали своим сотрудникам не реагировать на директиву Маска.

6 февраля журнал Wired писал, что деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа. По мнению одного из источников издания, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Ещё один источник, лично знакомый с президентом США, заявил, что Маск слишком много на себя берёт и что в какой-то момент это может привести к конфликту.