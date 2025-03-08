Газа, Палестина, 9 марта, 2025, 00:41 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить заложников с гражданством США в рамках всеобъемлющего соглашения. Об этом 8 марта заявил представитель движения Хазем Касем телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Члены ХАМАС

Он также заявил о наличии «позитивных сигналов» относительно начала переговоров о втором этапе соглашения.

«Мы выдвинули три условия для переговоров — проведение обмена, полный вывод (войск ЦАХАЛ. — При. ред.) из сектора и обязательство, что агрессия не возобновится», — заявил Касем.

Он добавил, что ХАМАС «не против освобождения заложников с гражданством США», однако это должно быть только «в рамках всеобъемлющего соглашения».

Ранее, 6 марта, президент США Дональд Трамп пригрозил членам ХАМАС смертью, если они не освободят всех израильских заложников и не вернут тела «немедленно».

Как передавало ИА Регнум, в середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

Движение ХАМАС 22 февраля освободило последних в рамках первого этапа перемирия заложников. Израиль в рамках обмена должен был освободить из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком. 23 февраля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировали о приостановке освобождения более 600 палестинских заключенных из тюрем из-за «унизительных церемоний» радикального палестинского движения ХАМАС при освобождении израильских заложников.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.