Воронеж, 9 марта, 2025, 00:14 — ИА Регнум. В Воронеже в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника выбило стекла. Об этом вечером 8 марта сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал Гусев в Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавших в результате атаки нет, однако падении обломков было повреждено остекление в одной квартире.

Губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской и Ростовской областями.

Вечером того же дня силы ПВО уничтожили три дрона над Белгородской областью и еще два — над Курским регионом.