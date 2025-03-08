Вашингтон, 9 марта, 2025, 00:00 — ИА Регнум. Представители США настаивают на смягчении формулировок касаемо России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД «Группы семи» (G7). Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на источники.

Nino Ratiani/Global Look Press Флаги стран-участниц G7

«В ходе переговоров по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок в отношении Китая и смягчении формулировок в отношении России», — передает агентство слова источников.

Помимо этого утверждается, что США настаивают на удалении слова «санкции», а также формулировки «способность России вести военные действия» на Украине, заменив ее на «способность получать доходы». Вместе с этим Вашингтон отклонил предложение Канады о создании целевой группы, которая занялась бы так называемым «теневым флотом» якобы нефтяных танкеров России.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выступила против использования термина «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7. По данным издания, американский лидер хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Планируется, что это поспособствует урегулированию конфликта на Украине.

Позже, ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС). Первая резолюция содержит призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения в тексте не осуждаются и не упоминаются.

За украинскую резолюцию проголосовали 24 февраля 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Против проголосовали в том числе Россия, Белоруссия и Венгрия.