Вашингтон, 8 марта, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Сокращение объема предоставляемых разведывательных данных рассматривают союзники США из-за позиции американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом 8 марта сообщил телеканал NBC News.

Global Look Press

Поясняется, что ограничение доступа рассматривается в связи с обеспокоенностью сотрудников, чьи личные данные могут быть непреднамеренно раскрыты при передаче сведений Соединенным Штатам. Приостановка Белым домом помощи Украине, включая актуальные разведывательные данные, усилило эти опасения.

«Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться», — уточнил один из неназванных еврочиновников.

Экс-сотрудники ЦРУ допускают, что Вашингтон может поделиться с Москвой конфиденциальной информацией, так как позиция Трампа и его команды по украинскому конфликту во многом совпадает с российской.

Ранее ИА Регнум сообщало, что европейские члены НАТО ищут способы, как помочь киевскому режиму восполнить пробел в разведданных после отказа США делиться информацией.

После скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамским образом вести себя с президентом США Трампом, американская сторона приостановила военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

Журнал Time также 7 марта сообщил, что с Украины выехали западные специалисты, которые занимались обработкой спутниковых данных для ВСУ. В штабе армии из них никого не осталось, подчеркнуло издание.