Ньюарк, США, 8 марта, 2025, 23:22 — ИА Регнум. Сотрудник полиции погиб, еще один офицер получил ранения в ходе перестрелки с четырнадцатилетним подростком в городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси. Об этом 8 марта сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местного прокурора.

Global Look Press

«Детектив Джозеф Азкона был застрелен, а неназванный офицер был ранен в результате перестрелки в пятницу ночью в Ньюарке, Нью-Джерси… Четырнадцатилетний подозреваемый получил пулевое ранение», — сообщил телеканалу окружной прокурор Эссекс Теодор Стивенс.

Уточняется, что инцидент со стрельбой произошёл вечером, около 18:30 по местному времени, возле кафе быстрого питания, где подросток гулял с группой ровесников. По предварительным данным, подросток по неизвестным причинам открыл стрельбу и сделал в общей сложности более 20 выстрелов в сотрудников полиции.

Один из полицейских скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в критическом состоянии. Подросток с ранением доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и в незаконном хранении оружия.

Расследование инцидента продолжается, в связи со стрельбой задержано несколько человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вооруженный мужчина ворвался в отделение интенсивной терапии больницы города Йорк американского штата Пенсильвания, где захватил заложников и убил полицейского, еще пятеро человек ранены. Нападавшего опознали как 49-летнего Диогена Архангела-Ортиса. Мужчина на текущей неделе обращался в это отделение интенсивной терапии «с медицинской целью, касающейся другого человека».

В конце января одна ученица погибла, одна пострадала в результате стрельбы, которую открыл подросток в старшей школе в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Открывший стрельбу подросток скончался. Сотрудники полиции ведут расследование инцидента и устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.