Махачкала, 8 марта, 2025, 23:13 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории трех одноэтажных ангаров на рынке в Дагенстане. Об этом вечером 8 марта сообщили в МЧС России.

МЧС России

«На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. К тушению пожара привлекли 43 специалиста и 13 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Как передавало ИА Регнум, на Центральном рынке Симферополя вечером 14 февраля загорелось двухэтажное торговое здание. Сообщалось, что площадь пожара составляла около 1000 кв. м. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания. К ликвидации привлекли 84 специалиста и 28 единиц техники. К утру 15 февраля пожар потушили.