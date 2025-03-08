Ватикан, 8 марта, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Состояние папы Римского Франциска улучшилось, реакция на лечение хорошая, сообщил портал Святого престола Vatican News.

Global Look Press

«Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение» — сказано в сообщении.

Отмечается, что у Франциска хорошие результаты анализа крови, а также не наблюдается повышенная температура.

Как рассказали в службе печати Святого престола, утром 8 марта понтифик причастился, помолился в часовне после чего приступил к работе, которую чередовал с отдыхом.

Как передавало ИА Регнум, Франциск был госпитализирован 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. 18 февраля ему диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения. 88-летний понтифик уже лежал в больнице год назад из-за воспаления дыхательных путей. Он страдает бронхитами ежегодно, после усечения одного из легких в молодости из-за сложной пневмонии.

6 марта Франциск обратился к верующим в аудиозаписи впервые за три недели госпитализации и поблагодарил за молитвы. Запись прозвучала во время молебна за здоровье понтифика. Молебен проходил на площади Святого Петра в Ватикане, на молитву собрались кардиналы, члены курии, сотрудники Ватикана и многочисленные верующие. Краткая речь понтифика на испанском языке прозвучала в начале молебна.

Перед этим у проходящего лечение от пневмонии папы Римского Франциска произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, которые купировали врачи. При этом Франциск остается в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков.