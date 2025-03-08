Москва, 8 марта, 2025, 22:43 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом вечером 8 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 22:05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград <…> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 марта ограничения были введены в аэропортах Саратова и Волгограда, которые сняли ночью 8 марта.

В это же время российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. По данным Минобороны, 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.

Помимо этого, в ночь на 8 марта временные ограничения действовали в аэропортах Ярославля, Владикавказа и Грозного. Утром их сняли.