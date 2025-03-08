Москва, 8 марта, 2025, 22:17 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской и Ростовской областями. Об этом вечером 8 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 20:00 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 10 беспилотников были уничтожены над Белгородской областью и еще шесть в небе над Ростовской областью.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 марта силы ПВО уничтожили три дрона над Белгородской областью и еще два — над Курским регионом.

Ранее в тот же день средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки никто не погиб, тем не менее обломки повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.

Кроме того, в ночь на 8 марта был ликвидирован 31 БПЛА украинской армии. Уточняется, что 26 дронов уничтожили в небе над Краснодарским краем, три — над Брянской областью и по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.