Киев, 8 марта, 2025, 22:00 — ИА Регнум. Группа украинцев 8 марта провела акцию протеста перед посольством США в Киеве, выступая против политики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

Акция прошла под лозунгом «Америка, проснись». Участники принесли плакаты с карикатурами на Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Были в том числе изображения политиков, стилизованные под игральные карты.

«Когда <конфликт> — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа», — написали активисты на одном из плакатов.

Судя по фотографиям с места событий, в акции участвовали несколько десятков человек.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 28 февраля в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что у Украины нет сильных карт на руках, она находится в тяжелом положении не сможет победить Россию. Украинский политик устроил скандал, когда от него потребовали согласиться на переговоры с РФ, после чего гостя попросили покинуть Белый дом.

После этого отношения США и Украины испортились. 4 марта была приостановлена американская военная помощь для ВСУ. 5 марта Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф сообщил о приостановке обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум усомнился, что США действительно прекратили делиться с Украиной разведывательными данными. Он указал на то, что сообщения о прекращении обмена информацией разнятся и выглядят неестественно. При этом трудно сказать наверняка, как обстоят дела на самом деле, отметил эксперт.