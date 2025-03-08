Москва, 8 марта, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Владимир Федоренко/РИА Новости

В составе московской команды голы забили нападающие Эль-Мехди Маухуб на седьмой минуте, Ярослав Гладышев на 46-й, полузащитник Даниил Фомин на 65-й и защитник Фабиан Бальбуэна на 84-й.

На сегодняшний день московское «Динамо» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, на счету команды 39 очков после 20 матчей. Махачкалинское «Динамо» находится на 13-й строчке с 18 очками после 20 игр.

Как передавало ИА Регнум, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. При этом на 57-й минуте с поля был удалён хавбек «Зенита» Вендел за нецензурный жест в адрес воронежских болельщиков.

7 марта «Краснодар» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице с 43 очками.