Ростов-на-Дону, 8 марта, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в частном доме в селе Ряженое Ростовской области в результате падения украинского беспилотника. Об этом 8 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По Ростовской области объявлена беспилотная опасность. В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что пожарные расчёты оперативно локализовали возгорание, никто из людей не пострадал.

Слюсарь добавил, что проживающая в загоревшемся доме семья отселена, как и жители нескольких соседних домов. Муниципальная комиссия оценит ущерб.

Как передавало ИА Регнум, утром 8 марта Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах региона. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

До этого женщина получила осколочные ранения во время атаки беспилотников ВСУ на город Стародуб в Брянской области. Пострадавшую госпитализировали.

Российские средства ПВО вечером 7 марта перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. Из них 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.