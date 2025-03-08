Курск, 8 марта, 2025, 21:31 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил России начали наступление на всех направлениях в приграничных районах Курской области. Об этом 8 марта заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление», — написал он в Telegram-канале.

Алаудинов отметил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросают позиции и бегут, а российские бойцы продвигаются с хорошими темпами. Врага нужно бить так, чтобы он пожалел о вторжении, подчеркнул генерал.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта российские войска освободили в курском приграничье деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 180 военных и семь бронемашин. С начала вторжения в регион противник потерял более 65,5 тыс. бойцов.

Президент РФ Владимир Путин 6 марта отметил боевую работу военнослужащих 810-й бригады ВС России. Они находятся на очень важном участке и выполняют сложные задачи.