Москва, 8 марта, 2025, 21:04 — ИА Регнум. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба организации.

Анастасия Петрова/РИА Новости

«8 марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — говорится в сообщении.

Мирошниченко родился в Москве 3 июля 1953 года. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения. В 1977 году закончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. С 1978-го служил в Группе «А» Седьмого управления КГБ.

Участвовал в событиях в Афганистане в декабре 1979 года. Возглавлял «Альфу» с 1998 по 1999 года. Затем был первым замруководителя Центра специального назначения ФСБ России, вице-губернатором Тверской области, помощником министра обороны РФ.