Будапешт, 8 марта, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Экономика Венгрии из-за конфликта на Украине потеряла €20 млрд, что является серьезным показателем для страны. Об этом 8 марта заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Global Look Press

Он добавил, что по этой причине Венгрия не подписала соглашение с 26 странами Евросоюза, которое предлагает нарастить объемы финансовой и военной помощи Украине.

«ЕС захочет финансировать миллионную украинскую армию и украинское государство согласно текущим планам, одновременно стремясь ускорить вступление в Европейский союз. Я уверен, что это решение Брюсселя обрушит европейскую экономику», — отметил Орбан.

Он назвал политику ЕС ошибочной и призвал отказаться от нее. В интересах Брюсселя, чтобы украинский кризис завершился переговорами, подчеркнул премьер-министр, выступая на форуме «Экономические итоги 2025 года».

Как передавало ИА Регнум, 4 марта издание Politico сообщило, что Венгрия не согласовала проект по укреплению обороны ЕС, который в том числе предполагал новый пакет военной помощи Украине на €20 млрд. Из-за этого Брюсселю пришлось изменить документ, предложенный верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас

После этого Politico сообщило, что общеевропейская партия Volt выступила с инициативой лишить Венгрию права голоса в ЕС. Также объединение предложило сделать Каллас министром иностранных дел Евросоюза.

8 марта Орбан заявил, что ЕС хочет взять на себя финансирование увеличения численности украинской армии, так как киевский режим не может этого делать. Он подчеркнул, что подобные планы свидетельствуют о нежелании Брюсселя прекращать боевые действия. Венгрия выступила против такой инициативы.