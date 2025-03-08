Воронеж, 8 марта, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» накажет причастных в проявлении расизма на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом», если их вина будет доказана. Об этом 8 марта говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой команды.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Отмечается, что «Факел» решительно выступает против любых видов дискриминации и всегда будет бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах.

В клубе добавили, что сейчас не располагают материалами, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления в адрес полузащитника «Зенита» Вендела или иных игроков петербургской команды.

«Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта «Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Во втором тайме Вендел получил красную карточку за нецензурный жест в адрес болельщиков «Факела». Бразилец показал средний палец, что не укрылось от внимания рефери.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что болельщики «Факела» позволили себе оскорбительные выкрики в сторону Вендела, содержавшие расистский контекст. Он также указал, что один из игроков «Факела» изображал на поле животное, поддерживая оскорбления.

РПЛ осудила инцидент с проявлением болельщиками «Факела» расизма в адрес Вендела. Пресс-служба лиги сообщила, что в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении фанатов.