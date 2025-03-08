Краснодар, 8 марта, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Рабочие завершили вывоз деталей демонтированной кормовой части танкера «Волгонефть-239» с мыса Панагия в Краснодарском крае. Об этом 8 марта сообщил оперативный штаб Кубани.

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«Мыс Панагия покинули последние детали танкера — гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки», — говорится в Telegram-канале штаба.

Начальник производства компании «ЭкоПромТех» Максим Ягодин сообщил, что 8 марта завершатся работы в искусственной бухте, созданной для откачки мазута и демонтажа кормы «Волгонефти-239».

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», вызванное штормом. В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тысячи добровольцев, включая представителей молодёжных движений и граждан из 20 регионов России. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за их вклад в ликвидацию последствий аварии.