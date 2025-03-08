Париж, 8 марта, 2025, 20:24 — ИА Регнум. В Париже проходит митинг против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки туда западных военных. Об этом 8 марта сообщает RT.

Организованная партией «Патриоты» акция стартовала в центре города на площади Пале-Рояль.

В ней участвуют несколько сотен граждан, принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона и надписью: «В отставку немедленно!», «Макрон, мы не будем умирать за Украину!», «Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!».

Как передавало ИА Регнум, Макрон 5 марта в своем обращении к нации назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы. Он также сообщил о намерении начать дискуссию о возможном использовании ядерного оружия для защиты стран ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление Макрона очень конфронтационным и свидетельствующим о стремлении властей Франции к войне. Он отметил, что французский президент в обращении ничего не сказал о том, что это НАТО в течение многих лет размещает свою инфраструктуру все ближе к границе РФ, и о многих других подобных вещах.