Москва, 8 марта, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах обрушения трибуны в передвижном цирке в Самарской области. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба СК РФ.

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Отмечается, что происшествие получило широкий резонанс. В результате ЧП пострадали люди.

«Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Как передавало ИА Регнум, обрушение трибуны в цирке произошло 7 марта в Нефтегорске. С трехметровой высоты упали около 20 человек. Представление после происшествия было остановлено.

Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что пострадали пять человек, в том числе трое детей. Никто не погиб. По данным СМИ, на представлении было порядка 350 человек.