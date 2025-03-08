Санкт-Петербург, 8 марта, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 8 марта и завершилась со счётом 4:2.

Сергей Гунеев/РИА Новости

В составе СКА дубль оформил нападающий Сергей Толчинский. Ещё по шайбе забросили защитник Александр Никишин и форвард Валентин Зыков.

У «Металлурга» дублем отметился нападающий Дмитрий Силантьев.

На сегодняшний день СКА занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 75 очков после 63 матчей. «Металлург» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 82 очками после 63 игр.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» и вышло в плей-офф КХЛ от Западной конференции. Встреча завершилась со счётом 3:0.

16 января был побит рекорд КХЛ по голам за период, когда «Торпедо» разгромило магнитогорский «Металлург» со счетом 7:4. Отмечалось, что впервые в КХЛ было заброшено девять шайб за период.