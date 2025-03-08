Остров Хоккайдо, Япония, 8 марта, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Новый аэропорт Титосе, крупнейший на Хоккайдо, был вынужден приостановить работу из-за двух оленей. Об этом сообщил японский телеканал NHK World Japan.

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Вторжение животных произошло утром 6 марта. Они вышли прогуляться по взлетно-посадочным полосам. Оператор воздушной гавани сообщил о временном закрытии обеих ВПП. Перерыв в работе продлился порядка 50 минут. За это время сотрудники отогнали оленей.

В период простоя четыре рейса были вынуждены изменить пункты назначения, еще три облетели аэропорт перед посадкой из-за инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года работу аэродрома Арнштадт-Алькерслебен в Германии парализовал ёж, забежавший на взлётную полосу. Зверёк помешал взлететь лёгкому самолёту B&F Fk9 аэроклуба в Тюрингии. Два пилота заметили искавшего пропитание животного. Только через полчаса пилотам и авиадиспетчеру удалось выгнать ежа на луг.

В январе убежавшая кошка помешала самолёту авиакомпании Turkish Airlines вылететь из аэропорта в Стамбуле. Животное стало разгуливать по салону в тот момент, когда лайнер готовился к взлёту. Выяснилось, что хозяйка не оформила на кошку необходимые документы и экипаж о животном не знал. Компания внесла ее хозяйку в черный список.